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YouTube начнёт показывать сериалы бесплатно

YouTube Originals выходят за пределы платной подписки YouTube Premium

Весной команда видеосервиса Youtube пообещала сделать свои оригинальные сериалы доступными для всех пользователей. Через месяц это обещание будет исполнено.

YouTube Originals представляет собой коллекцию оригинальных сериалов, фильмов и прямых трансляций от YouTube. На данный момент она доступна для пользователей подписки На данный момент.

Как сообщается на обновлённой страничке поддержки YouTube, с 24 сентября 2019 года YouTube станут доступны и для пользователей бесплатной версии. Конечно, в бесплатном доступе будут иметься некоторые минусы — наличие рекламы, задержка с появлением серий, отсутствие бонусных материалов, а также отсутствие офлайн-режима и скачивания контента на устройство.

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