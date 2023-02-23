YouTube начнёт требовать оплату за видеоролики в высоком качестве

Прямо сейчас YouTube тестирует новую премиум-функцию, которая позволит пользователям смотреть видео в разрешении FullHD (1080p) с повышенным битрейтом. На скриншоте выше можно увидеть, что тем, у кого отсутствует подписка Premium, будет доступно лишь базовое 1080p.

Данный шаг YouTube по тестированию более агрессивной стратегии монетизации происходит на фоне растущей конкуренции со стороны других сервисов потокового видео, таких как Netflix и Disney+. Пока неясно, как пользователи отреагируют на новую премиум-функцию и поможет ли она YouTube получить больше доходов от своей платформы.