YouTube начнёт удалять ролики с вредными советами по лечению рака

По раздачу попадут и ролики, которые «отговаривают зрителей обращаться за профессиональной медицинской помощью».

Данное решение было принято в рамках попыток платформы бороться с медицинской дезинформацией, основываясь на опыте работы с ложью в таких темах, как COVID-19, вакцины и репродуктивное здоровье.

В своём блоге YouTube уточнил, что будет принимать меры как против вредных методов лечения, так и против тех, которые не проверены и предлагаются вместо широко признанных альтернатив.

Так, например, видео с платформы не может поощрять пользователей принимать добавки витамина C в качестве альтернативы радиотерапии.