YouTube начнёт утаивать количество дизлайков под видео

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YouTube начнёт утаивать количество дизлайков под видеоВслед за другими крупными соцсетями
В последнее время соцсети всё чаще говорят об идее отказа от дизлайков. И если раньше в таком были замечены Facebook и Instagram, то сейчас к ним присоединился и YouTube.
В официальном блоге Google появилась запись, согласно которой поисковый гигант последние месяцы тестировал сокрытие негативных оценок под видео.
Суть эксперимента заключалась в том, что мы сохранили кнопку «Не нравится» под видеопроигрывателем, но скрыли от пользователей счетчик отметок. В результате отметок «Не нравится» стало меньше. Эксперимент также подтвердил слова самих авторов, что скоординированным атакам подвергаются в том числе нишевые и новые каналы.
В итоге Google решил скрыть счётчик дизлайков от зрителей — доступ к ним останется лишь у автором непосредственно видео. Важно понимать, что зрители, как и раньше, смогут оставлять отметки, влияя в том числе на рекомендации.
Источник: Google