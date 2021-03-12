YouTube нашёл в российском фильме о Крыме «шокирующий контент»

Что интересно, руководство сервиса не даёт возможности посмотреть фильм до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Я понимаю и хочу продолжить», пишет Lenta.ru. Стоит отметить, что сама картина была опубликована почти 6 лет назад — 16 марта 2015 года. А вопросы у YouTube возникли только сейчас.