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YouTube нашёл в российском фильме о Крыме «шокирующий контент»
Спустя 6 лет после его появления на сервисе
Как стало известно, американский видеохостинг YouTube нашёл в российском фильме о Крыме «шокирующий контент». Так, перед просмотром «Крым. Путь на Родину», пользователи видят сообщение «Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей».
Что интересно, руководство сервиса не даёт возможности посмотреть фильм до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Я понимаю и хочу продолжить», пишет Lenta.ru. Стоит отметить, что сама картина была опубликована почти 6 лет назад — 16 марта 2015 года. А вопросы у YouTube возникли только сейчас.
Я совершенно не удивлён, что меня никто не предупредил, не известил и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения <...> И, наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией.