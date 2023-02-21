YouTube научились использовать в качестве обычного облачного хранилища любых файлов

Тем временем разработчик под ником DvorakDwarf сделал из сервиса Google именно что аналог Яндекс.Диска и Google Drive. Он написал специальное приложение, которое упаковывает файлы в видеоформат для загрузки на YouTube, позволяя пользователям использовать платформу в качестве бесплатного хранилища.

Данная методика использует тот факт, что YouTube не устанавливает ограничений на количество загружаемых видео. Однако разработчик предостерег пользователей от злоупотребления этим методом, так как команда видеосервиса может принять меры против них за нарушение условий использования сайта.

Отметим, что прямо сейчас запустить приложение можно лишь на Linux. Но автор проекта может создать exe-файл для Windows в будущем. Появится он или нет зависит от спроса со стороны аудитории.