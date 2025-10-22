YouTube научился находить ИИ-видео с блогерами и удалять такой контент

Новая функция стала доступна участникам YouTube Partner Program после нескольких месяцев тестирования. Теперь авторы могут запросить удаление поддельных роликов, где их лицо или голос сгенерированы нейросетью без согласия.

Алгоритмы YouTube анализируют видео и определяют совпадения по визуальным и аудиопараметрам, чтобы предотвратить случаи, когда ИИ-клоны используются для рекламы, обмана или распространения фейков.

Чтобы активировать функцию, блогеру нужно пройти верификацию личности: подтвердить данные через фото документа и короткое видео с селфи.