YouTube, Netflix, Spotify: Apple Vision Pro лишат специальных версий популярных приложений на старте

Оказалось, что популярные приложения, такие как YouTube, Spotify и Netflix, не будут доступны в специальных версиях для Vision Pro на момент запуска. Это означает, что пользователи смогут в лучшем случае использовать лишь iPad-версии этих приложений.

По данным MacStories, из 46 самых популярных приложений в App Store ни одно не будет доступно в день запуска в виде нативных вариантов, и только около трети будет доступно в режиме совместимости.

YouTube и Spotify, например, решили не поддерживать Vision Pro вовсе. Представитель YouTube заявил, что пользователи смогут использовать YouTube в Safari на Vision Pro при запуске.

Представитель Spotify сообщил, что компания не объявляла о планах по Vision Pro, и по информации Bloomberg, она не планирует включать свое приложение для iPad на устройстве при запуске.

Большинство популярных социальных медиа приложений, включая Instagram, Threads, Facebook, WhatsApp и TikTok, также отказались от поддержки Vision Pro на данный момент. Однако пользователи смогут заказать Uber или Uber Eats через Vision Pro.