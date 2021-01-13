YouTube обвинили в нечестной конкуренции и потребовали у Google 6 млрд долларов

Rumble оценила свой ущерб в 2 млрд долларов, но при этом поискового гиганта требует в три раза больше — 6 млрд долларов, пишет Bloomberg. При этом сообщается, в эту сумму не входят различные судебные издержки, которые также должна будет возместить Google, в случае победы Rumble.

В качестве базы для своих претензий, видеоплатформа использует расследование The Wall Street Journal. Напомним, что в нём журналистам удалось выяснить, что поисковая выдача Google отдавала предпочтение ссылкам на YouTube. Таким образом, компания использовала своё заметное положение на рынке поиска для продвижения своего же видеосервиса.