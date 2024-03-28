YouTube оказался сервисом, всерьёз влияющим на связанные со здоровьем решения

Всего были опрошены 3 тысячи человек. Чтобы принять участие в опросе, пользователи должны были свободно владеть английским языком и быть старше 18 лет.

Согласно отчёту исследования, опубликованному в журнале BMC Public Health, 88% опрошенных пользователей YouTube регулярно смотрят ролики, связанные со сферой здоровья, а 85% из них решают, что делать, исходя из рекомендаций в просмотренных видео. В количественном отношении это 2630 и 2542 из 3 тысяч участников соответственно.

Также в результатах исследования отмечается, что 44% респондентов указали, что на их решение обратиться к врачу повлиял именно контент на YouTube и никакой другой. 16,5% часто смотрели видео, которые были посвящены только здоровью, 15,7% часто принимали соответствующие решения.

Самыми популярными среди опрошенных были видеоролики об упражнениях и бодибилдинге: доля участников, которые смотрели такие видео, составила 53%. Ролики, касающиеся психического здоровья смотрели 47% участников, благополучия — 42%, диет — 37%, дерматологии — 28%, косметики — 23%.

«Пользователи обращаются к YouTube не только за медицинской информацией, но и как к инструменту принятия решений. В сочетании с их в целом позитивным отношением к качеству контента на этой платформе это может иметь серьёзные последствия для их здоровья», — сообщили учёные.