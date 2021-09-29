YouTube оказался в шаге от блокировки в России

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YouTube оказался в шаге от блокировки в РоссииИ всё из-за бана принадлежащих Russia Today каналов на платформе
Последние несколько лет по сети ходят разговоры о возможной скорой блокировке YouTube на территории России. Свежее заявление Роскомнадзора сделало так, что эти опасения оказались близки к реальности, как никогда ранее.
Российское ведомство пригрозило перекрыть доступ к видеосервису на территории страны из-за ограничений, наложенных им на каналы, принадлежащие RT. Речь идёт об аккаунтах «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих отечественному СМИ, сообщает Telegram-канал РБК.
Регулятор уже успел заявить, что блокировки со стороны Google «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ».
В ответ на это Роскомнадзор предупредил, что YouTube может быть полностью либо частично заблокирован на территории России.
На момент написания материала, со стороны Google не последовало никаких комментариев.