YouTube оказался в шаге от блокировки в России

Российское ведомство пригрозило перекрыть доступ к видеосервису на территории страны из-за ограничений, наложенных им на каналы, принадлежащие RT. Речь идёт об аккаунтах «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих отечественному СМИ, сообщает Telegram-канал РБК.

Регулятор уже успел заявить, что блокировки со стороны Google «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ».

В ответ на это Роскомнадзор предупредил, что YouTube может быть полностью либо частично заблокирован на территории России.

На момент написания материала, со стороны Google не последовало никаких комментариев.