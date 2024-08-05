YouTube окончательно вышел из строя в России

YouTube внезапно ограничил качество видео для пользователей в России, и теперь многие браузеры не могут воспроизводить контент в высоком разрешении. Это затруднение коснулось популярных браузеров, таких как Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser, который используется на смартфонах Xiaomi.

Тем не менее, «Яндекс браузер» и десктопная версия Safari пока не пострадали от этого сбоя, и видео в этих браузерах продолжают воспроизводиться в высоком качестве. Для мобильного Safari ситуация немного другая: приложение YouTube перенаправляет пользователей с браузера.

Проблемы с качеством видео начали наблюдаться с 1 августа и затронули как приложения YouTube на iOS и Android, так и веб-версии. В результате многие пользователи не могут смотреть видео в привычном высоком разрешении.