Наука и технологии
Сегодня в 09:29

YouTube отказался размещать рекламу алкоголя и политики в самом видном месте

Теперь площадка стала подходящей для ещё больше числа разных пользователей
Как стало известно, команда YouTube решила серьёзно изменить свою рекламную политику внутри сервиса. Теперь через верхний баннер — самое «лакомое» рекламное место — нельзя продвигать алкоголь и политику.

Вместе с ними в «стоп-лист» попали такие темы как азартные игры и рецептурные лекарства. По словам представителя Google, такое решение было связано с желанием компании «улучшить впечатления пользователей», пишет The Verge.

То самое «лакомое» местечко

Отметим, что верхний рекламный баннер — это одно из первых мест, которые замечают пользователи, попавшие на YouTube. В связи с этим несложно догадаться, что отказ сервиса от рекламы вышеописанных товаров и услуг сделает площадку ещё более подходящей для просмотра пользователями совершенно разных возрастных групп.