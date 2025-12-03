YouTube отключит аккаунты пользователей до 16 лет в Австралии

Компания Google, которой принадлежит сервис, публично выразила несогласие с этим решением. Представители YouTube считают, что закон, принятый парламентом Австралии, лишает подростков встроенных инструментов безопасности, которые доступны только при входе в аккаунт.

По мнению платформы, такой подход может снизить уровень защиты молодых пользователей, так как они продолжат смотреть видео, но уже без персональных настроек контента и родительского контроля. Компания назвала эти последствия результатом поспешного принятия закона.

YouTube заявил, что будет работать с правительством, продвигая идеи более эффективного регулирования, основанного на доказательных методах. Пользователи смогут восстановить доступ к своим аккаунтам после того, как им исполнится 16 лет.