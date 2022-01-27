YouTube отправил в вечный бан журналиста с почти 1 млн подписчиком

Все произошло после того, как Бонгино опубликовал видео на втором канале, в то время как первый канал был заморожен, тем самым нарушив условия использования YouTube. Два канала Бонгино были удалены из сервиса, и он не сможет делать каналы в будущем, сообщили представители YouTube изданию The Hill.

В сентябре прошлого года YouTube объявил, что запретит весь контент, связанный с дезинформацией о вакцинах.

Бонгино, как и многие другие противники вакцинации, перешел на альтернативную видеоплатформу Rumble. В настоящее время у него там более 2 миллионов подписчиков, в то время как его основной канал на YouTube имел около 900 тыс подписчиков.