YouTube пересчитает рейтинги популярности музыкальных клипов

Об этом компания рассказала в своем официальном блоге.Компания поделилась своим желанием “обеспечить большую прозрачность” для соответствия политикам таких крупных компаний как Billboard и Nielsen. Поэтому, впредь, в музыкальных чартах YouTube не будет учитывать количество платных просмотров.Теперь в чартах будут появляться клипы с наибольшим количеством просмотров из “естественных” источников в течении суток после публикации. Также представители YouTube сообщают, что просмотры через сторонние сайты или в результате поиска продолжать учитываться. Это касается и видео, открытых с помощью некоторых функций YouTube, таких как “Следующее”, “В тренде”. Нововведения не повлияют на последние 24-часовые позиции музыкальных чартов.