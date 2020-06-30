YouTube перестал работать у пользователей с блокировщиком рекламы

Так, согласно отзывам пользователей, при использовании блокировщика рекламы нарушается возможность произвести видеоролик полностью. Причем с данной проблемой столкнулись пользователи каждой версии Microsoft Edge на различных платформах, включая Windows, macOS и прочие.

Отметим, что на данный момент представители Microsoft признали наличие данной проблемы. ”Мы слышали, что некоторые пользователи, у которых установлены расширения AdBlock (Plus) или Adblock для Youtube, сталкиваются с ошибками на видео YouTube. Если вы столкнулись с этой ошибкой, вы, скорее всего, столкнетесь с черным экраном на видео проигрывателе при попытке загрузить видео на YouTube”, - сообщили в компании, отметив, что для того, чтобы избавиться от проблемы следует лишь отключить блокировщик.