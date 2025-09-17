YouTube перестал засчитывать просмотры от зрителей с блокировщиками рекламы

Начиная с середины августа, авторы отмечают резкое падение статистики — на компьютерах количество просмотров упало в среднем на 40–50%, тогда как на телевизорах, смартфонах и планшетах цифры остались прежними.

Первым на проблему обратил внимание блогер Josh Strife Hayes, а позже её подтвердили в TechLinked (из семьи Linus Tech Tips). Вывод напрашивается сам: YouTube изменил систему подсчёта, исключив просмотры с ПК, где включены блокировщики рекламы.

Google официально не признаёт это напрямую, но в своём комментарии намекнуло: «AdBlock и прочие расширения могут влиять на счетчик просмотров». При этом компания отметила, что «системных проблем, влияющих на всех авторов, нет», списывая часть изменений на сезонность и конкуренцию.

Любопытно, что доходы от рекламы у блогеров не изменились, что косвенно подтверждает: дело именно в фильтрации просмотров с заблокированной рекламой.