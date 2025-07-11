Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2025, 07:58
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YouTube перестанет платить «повторяющимся» ИИ-видео

День X назначили на 15 июля
YouTube обновила политику монетизации — с 15 июля изменятся правила участия в программе YouTube Partner Program (YPP), чтобы пресечь заработок на массово сгенерированном контенте, особенно созданном при помощи ИИ.
YouTube перестанет платить «повторяющимся» ИИ-видео
© Ferra

На официальной странице поддержки говорится, что новые правила уточнят, какой контент считается «неаутентичным» и не подлежит монетизации. Ранее YouTube требовал от авторов оригинальности, но теперь сделает формулировки строже и конкретнее.

Глава по связям с авторами Рене Ричи отметил, что речь идёт не о запрете реакций или использования фрагментов чужих видео, а об усилении борьбы с повторяющимся ИИ-контентом, который уже давно считается спамом и не допускается к монетизации.

Почему все это происходит, очевидно — платформа переполнена низкокачественными ИИ-видео. От роликов с фейковыми новостями до сгенерированных сериалов, набирающих миллионы просмотров.

Обновлённые правила позволят YouTube оперативно отключать таких авторов от YPP и защищать репутацию платформы.