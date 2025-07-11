YouTube перестанет платить «повторяющимся» ИИ-видео

На официальной странице поддержки говорится, что новые правила уточнят, какой контент считается «неаутентичным» и не подлежит монетизации. Ранее YouTube требовал от авторов оригинальности, но теперь сделает формулировки строже и конкретнее.

Глава по связям с авторами Рене Ричи отметил, что речь идёт не о запрете реакций или использования фрагментов чужих видео, а об усилении борьбы с повторяющимся ИИ-контентом, который уже давно считается спамом и не допускается к монетизации.

Почему все это происходит, очевидно — платформа переполнена низкокачественными ИИ-видео. От роликов с фейковыми новостями до сгенерированных сериалов, набирающих миллионы просмотров.

Обновлённые правила позволят YouTube оперативно отключать таких авторов от YPP и защищать репутацию платформы.