Наука и технологии
20:27, 10 мая 2023
1 мин.

YouTube перестанет показывать видео пользователям с включенной блокировкой рекламы

Любители халявы поднапряглись

YouTube тестирует блокировку пользователей, использующих блокировщики рекламы.

Ранее на этой неделе пользователь Reddit сообщил, что при попытке использовать веб-версию YouTube ему высветилось окно, предупреждающее о том, что на платформа запрещает использовать блокировщики рекламы.

Он смог посмотреть видео только после того, как разрешил проигрывание рекламы на сайте. При этом в качестве легального способа не смотреть её ему предложили оформить подписку YouTube Premium.

YouTube перестанет показывать видео пользователям с включенной блокировкой рекламы

9to5Google

Данное сообщение вызывает удивление, поскольку YouTube в течение многих лет не обращал внимание на блокировщики рекламы.

Что интересно, сотрудник YouTube подтвердил модераторам r/YouTube, что это, на данный момент, лишь «эксперимент». Пока что видеосервис тестирует блокировку блокировщиков рекламы.

Источник:9to5Google
Теги:
#Google
,
#YOUTUBE
Новости партнеров
Новости партнеров