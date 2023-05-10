YouTube перестанет показывать видео пользователям с включенной блокировкой рекламы

20:27, 10 мая 2023
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YouTube перестанет показывать видео пользователям с включенной блокировкой рекламыЛюбители халявы поднапряглись
YouTube тестирует блокировку пользователей, использующих блокировщики рекламы.
Ранее на этой неделе пользователь Reddit сообщил, что при попытке использовать веб-версию YouTube ему высветилось окно, предупреждающее о том, что на платформа запрещает использовать блокировщики рекламы.
Он смог посмотреть видео только после того, как разрешил проигрывание рекламы на сайте. При этом в качестве легального способа не смотреть её ему предложили оформить подписку YouTube Premium.