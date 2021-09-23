YouTube планирует разрешить скачивание видеороликов на компьютерах

Наука и технологии
Сегодня в 11:59
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YouTube планирует разрешить скачивание видеороликов на компьютерахЧасть пользователей уже получила доступ к этой функции
Несмотря на своё доминантное положение в нише видеохостингов, YouTube всячески продолжает развиваться.
Так, например, стало известно о том, что Google тестирует в своём сервисе новую функцию — возможность скачивать видеоролики для дальнейшего их просмотра в режиме офлайн. Правда, речь о полноценной загрузке видеофайла на компьютер всё ещё не идёт, сообщает The Verge.
Вместо этого Premium-подписчики платформы смогут скачивать видео, которые смогут смотреть через браузер без подключения к сети.
На данный момент новая функция работает в большинстве основных браузеров: Chrome, Microsoft Edge, Opera. Пользователи Safari либо вовсе не получат к ней доступ, либо будут вынуждены ждать выхода релизной версии обновления. Как скоро это случится — неизвестно.