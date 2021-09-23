YouTube планирует разрешить скачивание видеороликов на компьютерах

Так, например, стало известно о том, что Google тестирует в своём сервисе новую функцию — возможность скачивать видеоролики для дальнейшего их просмотра в режиме офлайн. Правда, речь о полноценной загрузке видеофайла на компьютер всё ещё не идёт, сообщает The Verge.

Вместо этого Premium-подписчики платформы смогут скачивать видео, которые смогут смотреть через браузер без подключения к сети.