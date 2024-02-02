YouTube похвастался более 100 млн платных подписчиков

Этот успех подчеркивает значительный рост и популярность платформы среди пользователей, желающих наслаждаться контентом без рекламы и с дополнительными функциями.

Если учитывать пробные подписки, общее число подписчиков немного меньше, но это не умаляет достижения YouTube как ключевого игрока на рынке цифровых подписок.

С момента запуска платного YouTube Premium около девяти лет назад, подписка стала весьма важным источником дохода для Google, внося значительный вклад в общий доход от подписок, который в 2023 году достиг $15 млрд.

Сервисы компании предлагают пользователям не только просмотр без рекламы, но и высококачественное воспроизведение, возможность воспроизведения в фоновом режиме и загрузку контента для офлайн-просмотра.