YouTube принес извинения перед пользователями за шутку в Twitter

Продержалась данная шутка на странице всего несколько минут, после чего компания приняла решение удалить ее, поскольку она задела чувства многих подписчиков. Так, некоторые пользователи писали в ответ, что именно сам сервис виноват в том, что блогеры растягивают видео, в попытках заработать средства. Причем отмечается, что даже в этом случае они получают меньше денег, чем могли бы это сделать буквально два года назад. Впоследствии YouTube извинилась за этот твит, отметив, что прислушивается к аудитории.