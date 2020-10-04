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YouTube принес извинения перед пользователями за шутку в Twitter

Подписчикам она показалась обидной
Популярный сервис YouTube принес извинения перед пользователями за шутку в Twitter. Она показалась многим пользователям обидной.

Вчера на своей официальной странице в социальной сети представители YouTube опубликовали шутку:

“Никто: “Абсолютно никто: Создатели видео после пятнадцатиминутного разговора: Отлично, теперь переходим прямо к видео!”.

Продержалась данная шутка на странице всего несколько минут, после чего компания приняла решение удалить ее, поскольку она задела чувства многих подписчиков. Так, некоторые пользователи писали в ответ, что именно сам сервис виноват в том, что блогеры растягивают видео, в попытках заработать средства. Причем отмечается, что даже в этом случае они получают меньше денег, чем могли бы это сделать буквально два года назад. Впоследствии YouTube извинилась за этот твит, отметив, что прислушивается к аудитории.

Автор: Лилик Ми