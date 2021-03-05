YouTube рассказал, когда снимет блокировку с канала Трампа

Об этом сообщила генеральный директор YouTube Сьюзан Войчики. Так, по ее словам, учетная запись Трампа будет разблокирована после того, как представители соцсети найдут доказательства того, что риск насилия со стороны его сторонников упал. На данном этапе в соцсети подтверждений этому не находят, о чем говорит усиленная охрана Капитолия.

”Канал остается закрытым, потому что мы видим риск подстрекательства к насилию. Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился”, — поделилась глава YouTube.

В отличии от YouTube соцсеть Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда.