YouTube рассказал о своём будущем в России

По её словам, видеохостинг продолжит работу в России, чтобы обеспечивать гражданам доступ к независимой информации. Также она считает, что YouTube может быть использован для гуманитарных миссий: дистанционного обучения детей, оказания медицинской помощи в полевых условиях и т.д.

«Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы ещё работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — рассказала Воджицки.