YouTube разрешил зарабатывать на видео, в которых говорится о наркотиках

Речь идёт о таком типе контента, как новости, образовательные и документальные видео, пишет The Verge. Так, если раньше подобные ролики не могли монетизироваться, так как подпадали под определение «недозволенных». Теперь же всё будет совершенно иначе.

Стоит, правда, отметить, что правила всё ещё запрещают пропаганду употребления наркотических веществ. Таким образом, если авторы хотят получать деньги со своего контента на эту тему, они должны обсуждать её лишь в научном контексте.

Сообщается, что изменения в политике YouTube отражают легализацию лёгких наркотиков во всё большем числе штатов. Так, именно после того, как их употребление в личных целях стало легальным в Нью-Йорке, видеоплатформа и обновила свои правила.