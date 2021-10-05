YouTube разрешит прослушивать музыку фоном в бесплатном режиме

Отметим, что на данный момент эта функция уже реализована, однако пользоваться ей могут только те пользователи, которые приобрели платную подписку. Источники же говорят, что уже третьего ноября такую опцию смогут опробовать и пользователи бесплатной версии.

Однако сообщается, что сначала функция фонового прослушивания музыки в бесплатном режиме появится лишь в одном регионе — Канаде. В то же время, впоследствии слушать музыку с выключенным экраном устройства могут и пользователи из других стран, но на данный момент точная дата этого не раскрывается.