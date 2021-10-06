YouTube удалил два канала рэпера, обвинённого в торговле людьми

YouTube удалил два канала рэпера, обвинённого в торговле людьмиНаибольшую популярность ему принесла песня «I Believe I Can Fly»
Прямо сейчас, при попытке зайти на его страницы, пользователей встречает сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube», пишет Bloomberg. При этом глава юридического отдела YouTube Николь Олстон заявила, что каналы были удалены «в соответствии с руководящими принципами ответственности».
Вопиющие действия, совершенные Ар Келли, требуют штрафов, сверх стандартных правоприменительных мер, из-за возможности причинения большого вреда.
Вместе с тем, его аккаунты также были заблокированы и на других площадках, в том числе Facebook и Instagram.
Напомним, что в сентябре 2021 года рэпера признали виновным в нескольких преступлениях, в числе которых рэкет и торговля людьми. В то же время он является обладателем сразу нескольких премий «Грэмми». А наибольшую популярность ему принесла песня «I Believe I Can Fly».