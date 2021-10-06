YouTube удалил два канала рэпера, обвинённого в торговле людьми

Напомним, что в сентябре 2021 года рэпера признали виновным в нескольких преступлениях, в числе которых рэкет и торговля людьми. В то же время он является обладателем сразу нескольких премий «Грэмми». А наибольшую популярность ему принесла песня «I Believe I Can Fly».