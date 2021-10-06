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YouTube удалил два канала рэпера, обвинённого в торговле людьми

Наибольшую популярность ему принесла песня «I Believe I Can Fly»
В сети появилась информация о том, что в YouTube приняли решение удалить сразу два аккаунта рэпера RKellYTV — на 3,5 и 1,6 млн подписчиков.
YouTube удалил два канала рэпера, обвинённого в торговле людьми

Прямо сейчас, при попытке зайти на его страницы, пользователей встречает сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube», пишет Bloomberg. При этом глава юридического отдела YouTube Николь Олстон заявила, что каналы были удалены «в соответствии с руководящими принципами ответственности».

Вопиющие действия, совершенные Ар Келли, требуют штрафов, сверх стандартных правоприменительных мер, из-за возможности причинения большого вреда.

Николь Олстон
YouTube

Вместе с тем, его аккаунты также были заблокированы и на других площадках, в том числе Facebook и Instagram.

YouTube удалил два канала рэпера, обвинённого в торговле людьми

Напомним, что в сентябре 2021 года рэпера признали виновным в нескольких преступлениях, в числе которых рэкет и торговля людьми. В то же время он является обладателем сразу нескольких премий «Грэмми». А наибольшую популярность ему принесла песня «I Believe I Can Fly».