YouTube удалил канал казахского националиста за оскорбления и издевательства над русскими

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YouTube удалил канал казахского националиста за оскорбления и издевательства над русскимиКак прокомментировали представители видеохостинга, за систематическое нарушение правил
Канал видеоблогера Куата Ахметова оказался удалён на Youtube за националистические высказывания и разжигание вражды. В хостинге отметили, что заблокировали канал за многочисленнее нарушения правил.
Ахметов известен своими «языковыми» рейдами. Находясь в заведениях общепита или в магазинах, он требовал обслуживать его на казахском языке, и, если его собеседники не могли этого сделать, он начинал оскорблять и даже называл «фашистами». Причём делал он это, как правило, в отношении русских женщин и детей.
Как отмечает источник, сейчас видео Ахметова изучает прокуратора, чтобы дать соответствующую правовую оценку.