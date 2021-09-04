YouTube удалил канал казахского националиста за оскорбления и издевательства над русскими

Ахметов известен своими «языковыми» рейдами. Находясь в заведениях общепита или в магазинах, он требовал обслуживать его на казахском языке, и, если его собеседники не могли этого сделать, он начинал оскорблять и даже называл «фашистами». Причём делал он это, как правило, в отношении русских женщин и детей.

Как отмечает источник, сейчас видео Ахметова изучает прокуратора, чтобы дать соответствующую правовую оценку.