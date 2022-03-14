YouTube удалил каналы с советскими фильмами

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YouTube удалил каналы с советскими фильмамиУдар ниже пояса
Пока Роскомнадзор блокирует Instagram в России, за океаном принимаются не менее «интересные» решения. Так, YouTube заблокировал каналы с советскими фильмами и радиоспектаклями.
Речь идёт об официальных аккаунтах «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на платформе. При попытке зайти на них, либо посмотреть видео, принадлежащее им, пользователь сталкивается с сообщением: «Канал недоступен для просмотра в вашей стране».
Ситуацию уже успел прокомментировать Гостелерадиофонд на своей странице во «ВКонтакте». По словам представителя организации подтвердил факт блокировки, уточнив, что содержимое каналов стало недоступным в ночь с 11 на 12 марта.
Напомним, что ранее YouTube также заявил о блокировке аккаунтов ряда российских СМИ. Все они финансировались за счёт государства.
Источник: Lenta.ru