YouTube удалил каналы с советскими фильмами

Речь идёт об официальных аккаунтах «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на платформе. При попытке зайти на них, либо посмотреть видео, принадлежащее им, пользователь сталкивается с сообщением: «Канал недоступен для просмотра в вашей стране».

Ситуацию уже успел прокомментировать Гостелерадиофонд на своей странице во «ВКонтакте». По словам представителя организации подтвердил факт блокировки, уточнив, что содержимое каналов стало недоступным в ночь с 11 на 12 марта.

Напомним, что ранее YouTube также заявил о блокировке аккаунтов ряда российских СМИ. Все они финансировались за счёт государства.