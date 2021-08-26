YouTube удалил миллион видеозаписей с ложной информацией о COVID-19

Махон поделился этой статистикой в своём блоге, где описал, как компания борется с дезинформацией. «Ложная информация перешла из разряда маргинальной в мейнстрим», — заметил Махон. В то же время он утверждает, что «запрещённый контент» составляет лишь небольшой процент от общего объёма контента YouTube.

При этом Махон отказался раскрыть подробности того, как распространяется дезинформация о вакцинах и здоровье, и сколько пользователей с ней сталкиваются.