YouTube удалил миллион видеозаписей с ложной информацией о COVID-19

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YouTube удалил миллион видеозаписей с ложной информацией о COVID-19Но в сервисе отметили, что хорошей информации всё равно больше
Как сообщает издание Engadget со ссылкой на главного директора YouTube по продуктам Нила Махона, видеохостинг удалил в этом месяце порядка 1 млн видеороликов с ложью о COVID-19. Youtube имеет более миллиарда пользователей, так что даже небольшая часть контента может иметь далеко идущие последствия.
Махон поделился этой статистикой в своём блоге, где описал, как компания борется с дезинформацией. «Ложная информация перешла из разряда маргинальной в мейнстрим», — заметил Махон. В то же время он утверждает, что «запрещённый контент» составляет лишь небольшой процент от общего объёма контента YouTube.
При этом Махон отказался раскрыть подробности того, как распространяется дезинформация о вакцинах и здоровье, и сколько пользователей с ней сталкиваются.