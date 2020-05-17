Youtube удалил видео врача, в котором он раскритиковал карантин

Вирусолог поделился, что в качестве причины удаления материала с популярного видеосервиса ему было названо “нарушение правил сообщества Youtube”. Но по его словам, представители видеосервиса так и не уточнили, какие именно правила были нарушены в данном случае.

Стоит отметить, что врач Кнут Витковски является противником социального дистанцирования. Кроме того, по его мнению, карантин является “практически бесполезным”, поскольку продлевает время выработки коллективного иммунитета на фоне отсутствия вакцины от COVID-19.