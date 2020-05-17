Наука и технологии
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Youtube удалил видео врача, в котором он раскритиковал карантин
Оно успело набрать 1,3 млн
Издание The New York Post опубликовало материал, в котором сообщается о том, что популярный сервис Youtube удалил видео врача Кнута Витковски, в котором он раскритиковал карантин. По словам Витковски, видеоролик до удаления успел набрать порядка 1,3 млн просмотров.
Вирусолог поделился, что в качестве причины удаления материала с популярного видеосервиса ему было названо “нарушение правил сообщества Youtube”. Но по его словам, представители видеосервиса так и не уточнили, какие именно правила были нарушены в данном случае.
Стоит отметить, что врач Кнут Витковски является противником социального дистанцирования. Кроме того, по его мнению, карантин является “практически бесполезным”, поскольку продлевает время выработки коллективного иммунитета на фоне отсутствия вакцины от COVID-19.