YouTube уличили в редактировании контента ютуберов без их разрешения

Музыкальный блогер Ретт Шалл, у которого почти 750 000 подписчиков, показал примеры изменений в роликах: сглаженная кожа, неестественные волосы, искажения логотипов и деталей гитары.

По его словам, это подрывает доверие зрителей и авторов к платформе, ведь работа меняется без их ведома.

Другие пользователи также заметили странные артефакты в Shorts, а обсуждение этой проблемы появилось на Reddit ещё два месяца назад. Комментарии под видео Шалла собрали тысячи лайков.

В ответ YouTube заявил, что это эксперимент по улучшению качества с помощью «традиционного машинного обучения», а не генеративного ИИ. Однако эксперты отмечают ключевую разницу: в смартфонах пользователь сам решает, включать улучшения или нет. А здесь платформа вмешивается без согласия авторов.