Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2025, 13:11
1 мин.

YouTube устранил сбой, из-за которого видео не воспроизводились по всему миру

Проблемы затронули тысячи пользователей в разных странах
YouTube сообщил об устранении технического сбоя, который временно мешал пользователям по всему миру воспроизводить видео. Проблема затронула основную платформу, а также сервисы YouTube Music и YouTube TV.
© Christian Wiediger

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-платформ, наибольшее число жалоб зафиксировали в США. В момент пика неполадок более 360 тысяч пользователей сообщили о трудностях с доступом к сервису. Сбои также наблюдались в Великобритании, Канаде и Австралии.

В YouTube не уточнили, что стало причиной неисправности, но отметили, что все сервисы работают в штатном режиме и видео снова доступны для просмотра.

Инцидент стал одним из крупнейших кратковременных сбоев платформы за последние месяцы.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
