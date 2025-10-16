YouTube устранил сбой, из-за которого видео не воспроизводились по всему миру

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-платформ, наибольшее число жалоб зафиксировали в США. В момент пика неполадок более 360 тысяч пользователей сообщили о трудностях с доступом к сервису. Сбои также наблюдались в Великобритании, Канаде и Австралии.

В YouTube не уточнили, что стало причиной неисправности, но отметили, что все сервисы работают в штатном режиме и видео снова доступны для просмотра.

Инцидент стал одним из крупнейших кратковременных сбоев платформы за последние месяцы.