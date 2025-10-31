YouTube внедрил новые лайки с тематическими анимациями в стиле ролика

Если ролик посвящён автомобилям — лайк сопровождается вращающимся колесом, в путешествиях появляется взлетающий самолёт. В клипах про кино — хлопушка для дублей. Для музыкальных видео добавили анимацию с нотой, а для спортивных — мяч.

Всего сервис представил около 20 тематических эффектов, которые делают взаимодействие с контентом ярче и персональнее. При этом дизайн кнопки дизлайка не изменился.

Новые лайки — часть масштабного редизайна YouTube, начатого в октябре. Платформа обновила внешний вид видеоплеера: интерфейс стал полупрозрачным и округлым, а кнопки — менее навязчивыми, чтобы не перекрывать изображение.

Обновления внедряются постепенно, поэтому новые анимации пока видят не все пользователи. Но уже сейчас YouTube делает взаимодействие с контентом более живым и «игровым».