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YouTube впервые выслал награду пользователю за самый залайканный комментарий
Ждем новую высокооплачиваемую профессию — “комментатор”
Видеоблогер и музыкант Сет Эферман опубликовал видео, в котором рассказал, как YouTube, впервые за все время существования сервиса, выслал награду за самый залайканный комментарий. Наградили, к слову, самого видеоблогера за то, что его комментарий под клипом Bad Guy 18-летней американской певицы Билли Айлиш набрал рекордное количество “пальцев вверх”.
Сама награда представляет из себя памятную табличку, на которой указан никнейм автора, сам комментарий, а также данные о видео, под которым сообщение было оставлено. По словам самого Сета Эфермана, сам он довольно долгое время добивался данной награды от платформы, однако ответ получил только недавно.
Важно отметить, что и сам Эферман является достаточно популярным блогером, который пишет музыку как собственного сочинения, так и каверы на популярные композиции. Вирусную популярность блогер получил после выпуска видео, в котором он “превращал” классические музыкальные композиции в различные современные хиты.