YouTube впервые выслал награду пользователю за самый залайканный комментарий

Сама награда представляет из себя памятную табличку, на которой указан никнейм автора, сам комментарий, а также данные о видео, под которым сообщение было оставлено. По словам самого Сета Эфермана, сам он довольно долгое время добивался данной награды от платформы, однако ответ получил только недавно.

Важно отметить, что и сам Эферман является достаточно популярным блогером, который пишет музыку как собственного сочинения, так и каверы на популярные композиции. Вирусную популярность блогер получил после выпуска видео, в котором он “превращал” классические музыкальные композиции в различные современные хиты.