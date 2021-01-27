YouTube выплатил более 2,2 трлн рублей блогерам за последние три года

Стоит понимать, что в данном случае под блогерами подразумеваются как видеомейкеры платформы, так и артисты с медиа организациями. Также глава YouTube рассказала, что команда сервиса пытается сделать всё возможное для того, чтобы многие аспекты работы платформы стали более прозрачными, пишет The Verge. Главным образом это касается страйков контента и рекламного заработка.

Напомним, что в последнее время YouTube столкнулся с серьёзной конкуренцией со стороны TikTok. В связи с этим, даже, в «главной видеоплатформе планеты» предприняли попытку создать собственный похожий сервис, который назвали YouTube Shorts.