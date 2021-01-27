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YouTube выплатил более 2,2 трлн рублей блогерам за последние три года
А глава компании пообещала сделать многие аспекты работы платформы более прозрачными
В сети появилось первое обращение главы YouTube Сьюзан Войчицки в 2021 году. Во время своего сообщения, помимо всего прочего, она также отметила, что платформа выплатила более 2,2 трлн рублей блогерам за последние три года.
Стоит понимать, что в данном случае под блогерами подразумеваются как видеомейкеры платформы, так и артисты с медиа организациями. Также глава YouTube рассказала, что команда сервиса пытается сделать всё возможное для того, чтобы многие аспекты работы платформы стали более прозрачными, пишет The Verge. Главным образом это касается страйков контента и рекламного заработка.
Напомним, что в последнее время YouTube столкнулся с серьёзной конкуренцией со стороны TikTok. В связи с этим, даже, в «главной видеоплатформе планеты» предприняли попытку создать собственный похожий сервис, который назвали YouTube Shorts.