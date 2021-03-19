YouTube выпустил свой аналог TikTok в США

В сервисе пользователям предоставляется возможность записывать видео вертикально, для удобства просмотра контента со смартфона. Также в Shorts, равно как и в TikTok, можно накладывать на видео специальные эффекты и музыку из библиотеки сервиса. По словам представителей YouTube, бета-версией сервиса пользователи Соединенных Штатов смогут воспользоваться в течение следующих нескольких недель.

Изначально Shorts был представлен в Индии еще в прошлом году. Тогда в стране ограничили использование TikTok, поэтому новый сервис пришелся как раз кстати. В компании отметили, что на данный момент Shorts получает 6,5 млрд просмотров ежедневно.