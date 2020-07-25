YouTube высказалась об иске сооснователя Apple о мошенничестве

Сообщается, что представители компании приступили к анализирования претензии сооснователя Apple. ”По мере того, как мы рассматриваем жалобу, мы очень серьезно относимся к злоупотреблениям нашей платформой и быстро предпринимаем действия, когда мы обнаруживаем нарушения наших правил, такие как обман или выдачу себя за другое лицо”, - поделились в YouTube, напомним, что у каждого пользователя достаточно средств для того, чтобы сообщить о нарушении правил в опубликованных роликах.

Примечательно, что по словам самого Возняка, сервис игнорирует его запросы на удаление мошеннических видео. Сооснователь Apple предполагает, что связано это с тем, что видеосервис может получать “выгоду от однотипного скама”.