YouTube заблокировал «Давай поженимся» и «Модный приговор»

На этот раз это коснулось аккаунтов сразу двух популярных телешоу — «Модный приговор» и «Давай поженимся». Сообщается, что при попытке перейти на канал, пользователи сталкиваются с сообщением о том, что «Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален».

Отметим, что обе передачи выходят на «Первом канале», канал которого также был удалён с платформы. Ранее в середине марта YouTube заблокировал канал программы «Вечерний Ургант», который остаётся недоступным по сей день.

Напомним, что замглава комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что правительство на данный момент не рассматривает блокировку Google и YouTube в России.