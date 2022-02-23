YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина

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YouTube заблокировал канал главы ДНР ПушилинаВ день пресс-конференции
Как стало известно, 23 февраля YouTube заблокировал канал главы ДНР Дениса Пушилина.
Канал был заблокирован в день проведения совместной пресс-конференции Дениса Пушилина и первого заместителя председателя Совета Федерации России Андрея Турчака.
По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, блокировка медийных и информационных ресурсов в республиках — составляющая Crushing sword, «Сокрушительный меч», — операции, которую курируют украинские и западные спецслужбы.
Источник: Известия