YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина

Канал был заблокирован в день проведения совместной пресс-конференции Дениса Пушилина и первого заместителя председателя Совета Федерации России Андрея Турчака.

По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, блокировка медийных и информационных ресурсов в республиках — составляющая Crushing sword, «Сокрушительный меч», — операции, которую курируют украинские и западные спецслужбы.