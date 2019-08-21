YouTube заблокировал видео с битвами роботом из-за “жестокого обращения с животными”

На данный момент уже с нескольких каналов пропали видео, на которых были запечатлены битвы роботом. У кого-то удалили всего лишь пару роликов, кто-то же лишился заметного количества тематических видео. По словам автора канала Maker’s Muse, модераторы YouTube по ошибке удалили у него целый ряд роликов, но после обращения в сервис они были восстановлены.