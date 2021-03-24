Наука и технологии
Сегодня в 18:13
YouTube запретил смотреть интервью Собчак про маньяка без регистрации
А те, у кого уже есть аккаунт, должны подтвердить своё согласие на просмотр
Google наложил ограничения на интервью про скопинского маньяка Виктора Мохова, опубликованное Ксенией Собчак на YouTube. Теперь пользователи, не имеющие аккаунта на сервисе, не могут его посмотреть.
Связано это с тем, что платформа решила таким образом требовать подтверждение возраста зрителей. Как пишет РИА Новости, при попытке неавторизованного пользователя открыть ролик, YouTube предупредит о его возможной неприемлемости для некоторых и попросит авторизоваться.
Те же, кто уже имеет аккаунт, должны будут подтвердит согласие на просмотр, нажав на кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Напомним, что само интервью появилось на YouTube-канале Собчак 22 марта. За несколько дней с момента релиза, он успел вызвать немало споров и шума в сети.