YouTube запретил смотреть интервью Собчак про маньяка без регистрации

Связано это с тем, что платформа решила таким образом требовать подтверждение возраста зрителей. Как пишет РИА Новости, при попытке неавторизованного пользователя открыть ролик, YouTube предупредит о его возможной неприемлемости для некоторых и попросит авторизоваться.

Те же, кто уже имеет аккаунт, должны будут подтвердит согласие на просмотр, нажав на кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

Напомним, что само интервью появилось на YouTube-канале Собчак 22 марта. За несколько дней с момента релиза, он успел вызвать немало споров и шума в сети.