YouTube запретил своим пользователям критиковать выборы в США и Германии

YouTube запретил своим пользователям критиковать выборы в США и ГерманииИ это только начало
Что интересно, в справке на сайте можно найти информацию, согласно которой этот список может в будущем дополниться, отмечает Роскомсвобода.
К запрещённым категориям YouTube отнёс материалы, в которых: «содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».
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Напомним, что накануне появилась информация о блокировке YouTube и Gmail на смартфонах с установленным Android 2.3.7. Сделала это сама Google из-за устаревания операционной системы.