YouTube запретил своим пользователям критиковать выборы в США и Германии

Что интересно, в справке на сайте можно найти информацию, согласно которой этот список может в будущем дополниться, отмечает Роскомсвобода.

К запрещённым категориям YouTube отнёс материалы, в которых: «содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».