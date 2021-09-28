Наука и технологии
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YouTube запретил своим пользователям критиковать выборы в США и Германии

И это только начало
В сети появилась информация о внутренней цензуре, которую будет продвигать YouTube. Видеосервис запретил своим пользователям публиковать контент, «побуждающий зрителей препятствовать голосованию или нарушать его процедуру» на прошедших в США и ФРГ выборах.
YouTube запретил своим пользователям критиковать выборы в США и Германии

Что интересно, в справке на сайте можно найти информацию, согласно которой этот список может в будущем дополниться, отмечает Роскомсвобода.

К запрещённым категориям YouTube отнёс материалы, в которых: «содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».

Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по электронной почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы вынесем вам предупреждение. Если вы получите три предупреждения, то ваш канал будет заблокирован.

YouTube

Напомним, что накануне появилась информация о блокировке YouTube и Gmail на смартфонах с установленным Android 2.3.7. Сделала это сама Google из-за устаревания операционной системы.