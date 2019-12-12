Наука и технологии
Сегодня 09:08
YouTube запретит оскорбления в видеозаписях
А также какие-либо намеки на угрозы
YouTube опубликовал официальное объявление об ужесточении борьбы с видео, в которых содержатся угрозы и преследования, а также с оскорблениями в публикациях. По словам представителей сервиса, в случае нарушения правил, пользователи могут лишиться монетизации, а в некоторых случаях и своего канала.
Как стало известно, YouTube ужесточил собственные правила, касающиеся угроз в чей-либо адрес. Так, теперь сервис будет заниматься удалением контента, содержащего не только явные, но и скрытые или подразумеваемые угрозы. И если прежде нельзя было напрямую угрожать убийством или насилием, то новые правила также запрещают и имитацию насилия. Под имитацией, например, подразумевается какие-либо намеки на реального человека в момент издевательства над персонажем в видеоигре.
”Мы больше не будем разрешать контент, злонамеренно оскорбляющий кого-либо на основании принадлежности к той или иной расе, полу или сексуальной ориентации”, — прокомментировали ситуацию вице-президент YouTube Мэтт Халприн.