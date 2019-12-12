YouTube запретит оскорбления в видеозаписях

Как стало известно, YouTube ужесточил собственные правила, касающиеся угроз в чей-либо адрес. Так, теперь сервис будет заниматься удалением контента, содержащего не только явные, но и скрытые или подразумеваемые угрозы. И если прежде нельзя было напрямую угрожать убийством или насилием, то новые правила также запрещают и имитацию насилия. Под имитацией, например, подразумевается какие-либо намеки на реального человека в момент издевательства над персонажем в видеоигре.

”Мы больше не будем разрешать контент, злонамеренно оскорбляющий кого-либо на основании принадлежности к той или иной расе, полу или сексуальной ориентации”, — прокомментировали ситуацию вице-президент YouTube Мэтт Халприн.