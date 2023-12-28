YouTube заработал почти миллиард долларов на детях в 2023 году

Согласно исследованию Гарвардской школы общественного здравоохранения, в общем соцсети в США заработали более $11 млрд на рекламе, направленной на несовершеннолетних.

Исследование показало, что YouTube получил наибольший доход от рекламы среди пользователей в возрасте до 12 лет, составивший $959.1 млн. Instagram занял второе место с $801.1 млн долларов, аFacebook — третье с 137.2 млн.

Среди пользователей в возрасте от 13 до 17 лет наибольший доход от рекламы получил *Instagram ($4 млрд), за ним следуют $TikTok ($2 млрд) и YouTube ($1.2 млрд).

По мнению зарубежных экспертов, эти данные подчеркивают необходимость государственного регулирования социальных сетей, поскольку компании, получающие доход от детей, не смогли эффективно саморегулироваться.