Юг России защитят системами дистанционного минирования «Земледелие»

Эти установки могут в кратчайший срок сформировать непроходимое минное поле любой сложности и конфигурации. Их уже получил дивизион 11-й инженерной бригады ЮВО. Вскоре их получат инженерные полки 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий. В их составе будут созданы отдельные батареи, которые планируется оснастить «Земледелием».

Отмечается, что Крым и другие регионы, входящие в состав ЮВО, будут укреплены минными заградителями в ближайшее время.