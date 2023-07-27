ЮНЕСКО в публичном отчёте порекомендовало запретить использование смартфонов школьниками

21:34, 27 июля 2023
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ЮНЕСКО в публичном отчёте порекомендовало запретить использование смартфонов школьникамиЧтобы бороться за успеваемость
ЮНЕСКО опубликовало отчёт, в котором говорится, что не все происходящие сейчас изменения являются прогрессом, тем более в отношении образования. Поэтому рекомендуется ограничить использование учениками на уроках мобильных телефонов и гаджетов в целом.
Также речь идёт о том, что цифровизация образования не должна выходить за рамки и не всегда положительно влияет на успеваемость учеников. ЮНЕСКО подчёркивает, что цифровизация образовательных процессов и внедрение ИИ должны быть «ориентированы на человеческое видение» образования как такового.
Также говорится, что нельзя усиливать индивидуализацию и не лишать учащихся живого контакта с учителями. А те, кто настаивает на этом, «возможно, упускают из виду суть образования».