ЮНЕСКО в публичном отчёте порекомендовало запретить использование смартфонов школьниками

Также речь идёт о том, что цифровизация образования не должна выходить за рамки и не всегда положительно влияет на успеваемость учеников. ЮНЕСКО подчёркивает, что цифровизация образовательных процессов и внедрение ИИ должны быть «ориентированы на человеческое видение» образования как такового.

Также говорится, что нельзя усиливать индивидуализацию и не лишать учащихся живого контакта с учителями. А те, кто настаивает на этом, «возможно, упускают из виду суть образования».