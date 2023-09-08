ЮНЕСКО выпустила первое в мире руководство по использованию ИИ в образовании

Данный документ стал первым в своём роде на глобальном уровне и призван помочь интегрировать генеративный ИИ в образовательную сферу.

В начальных разделах руководства подробно описаны принципы работы генеративного ИИ, а также сделан акцент на возможных спорах и влиянии этой технологии на образование.

Особое внимание уделяется потенциальному усилению цифрового разрыва из-за икусственного интеллекта. Сообщается, что цель руководства — помочь политикам и педагогам максимально эффективно использовать возможности новейшей технологии, исходя из интересов учащихся.

Документ также выделяет ключевые шаги, которые должны предпринять правительствам разных стран. Среди них — проведение специализированных тренингов для учителей и установление возрастного ограничения в 13 лет для использования ИИ-инструментов в классе.