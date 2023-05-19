Юный хакер взломал 60 000 любителей ставок на спорт

Он использовал украденные данные для входа в аккаунты, после чего продавал их. Те, кто купил ворованные профили, похитили в общей сложности около $600 тысяч.

Джозеф и его помощники придумали способ, как красть деньги со взломанных аккаунтов. Они добавляли в них новый способ оплаты, вносили небольшую сумму в $5 для проверки их работоспособности, после чего снимали все деньги со счёта жертвы.

При обыске в доме Гаррисона в феврале 2023 года, полиция обнаружила инструменты, которые часто используются для подобных хаков. Также на компьютере Джозефа были обнаружены файлы с данными для взлома разных сайтов, включая сайт ставок, который он взломал в ноябре.